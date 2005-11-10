Le prestazioni della Francia durante l'ultima sosta per le nazionali hanno alimentato le perplessità di Jérôme Rothen. L'ex centrocampista del Paris Saint-Germain ha criticato lo scarso coinvolgimento dei calciatori francesi nelle partite di Nations League, individuando nel sovraffollamento del calendario una delle possibili cause: “Quando si concedono così tante occasioni da gol contro una squadra turca debole, in termini di impegno, i giocatori non sono al meglio”.

Rothen critica la Nations League: “Comprensibile che i giocatori scelgano le partite”

“Essere allenati da Zinedine Zidane dev'essere eccezionale, ma questo svanisce abbastanza in fretta. Ciò che mi preoccupa di più sono queste competizioni prolungate come la Nations League. Non si può dire che stiamo lottando con le unghie e con i denti per vincerla. Questo mi dà più fastidio del fatto che i giocatori scelgano le partite. Con l'accumulo di partite, obiettivi personali e collettivi, alla fine è comprensibile vista la situazione attuale”.

Rothen non risparmia Mbappé: “Bisogna avere rispetto per il proprio Paese”

Nel mirino dell'ex nazionale francese è finito anche Kylian Mbappé, protagonista di un atteggiamento contestato in tribuna durante la sfida contro l'Italia: “Non cantare l'inno nazionale non è un problema. In Francia, molti non l'hanno cantato. Bisogna avere un certo atteggiamento; fa parte del rispetto per il proprio paese. In Italia, a San Siro, Kylian Mbappé sa che verrà ripreso. Che il capitano tiri fuori il telefono durante la partita, che non gliene importi niente, che rida mentre la Francia subisce tre gol contro l'Italia... Sì, è scioccante!”. Tornato titolare contro la Turchia, l'attaccante del Real Madrid ha offerto una prestazione deludente, vedendosi anche annullare una rete per fuorigioco.