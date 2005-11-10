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L’Italia ospita la Francia in un San Siro tutto esaurito, Mancini: “Non fischiate Gigio”

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
12.11.2026 00:42I fatti del giorno
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Oltre 70mila biglietti venduti per la sfida di Nations League. Il ct azzurro difende Donnarumma e punta alla qualificazione
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Italia ritrova il pubblico delle grandi occasioni. Saranno oltre 70mila gli spettatori presenti stasera a San Siro per Italia-Francia, partita valida per la quinta e penultima giornata della fase a gironi di Nations League. Secondo quanto comunicato dalla FIGC, sono stati venduti oltre 70.000 biglietti per una sfida che può avvicinare gli Azzurri alla qualificazione ai quarti di finale. La Nazionale torna al Meazza dopo le ultime uscite poco fortunate, tra cui il pesante 1-4 incassato contro la Norvegia nel novembre 2025. Stavolta l'interesse del pubblico è notevole, come sottolineato anche dal commissario tecnico Roberto Mancini: “È una cosa bella, sono veramente orgoglioso. È bello vedere così tanta gente allo stadio. Avere un pubblico così numeroso è sicuramente una cosa positiva”.

Mancini su Donnarumma: “Non credo meriti fischi”

Tra i protagonisti più attesi c'è Gianluigi Donnarumma, che torna nello stadio in cui è cresciuto con la maglia del Milan. Il portiere della Nazionale, oggi al Manchester City, ha già ricevuto un'accoglienza ostile in passato e Mancini spera che questa volta sia diverso: “Gigio è un grande portiere, oltre a essere un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi: uno allo stadio si spera che vada a tifare, noi speriamo di metterci nelle condizioni per farci tifare”.

Sul campo, l'Italia riparte dall'1-1 ottenuto a Saint Denis contro la squadra di Zinedine Zidane. Gli Azzurri hanno sette punti in classifica e due partite ancora da disputare, con la successiva trasferta in Belgio che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione. “Dobbiamo cercare di giocare per vincere. È una partita nella quale probabilmente ci giocheremo la qualificazione alla fase finale della Nations League”, ha spiegato Mancini. Il ct ha chiesto ai suoi di migliorare anche rispetto alla bella gara giocata in quel di Parigi, soprattutto nella gestione dei momenti di difficoltà. A San Siro si aspetta risposte anche dai tanti giovani inseriti nel nuovo ciclo della Nazionale.

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