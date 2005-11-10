Amato e odiato, Kylian Mbappé. Forse non voleva essere Presidente, ma Pallone d'Oro...

“Non credo voglio essere presidente, già lo odiano così. Mbappé è un giocatore di livello mondiale. Io tengo come primo obiettivo proteggere i calciatori. Kylian è Kylian, non è importante che parlino bene o male. Non credo sia la sua ambizione, ma ha una credibilità mondiale”. Parlava così Didier Deschamps di Kylian Mbappé, centravanti della sua Francia, il giorno prima dell'esordio Mondiale al Mondiale statunitense. Doveva esserci anche lui nella conferenza stampa prepartita, invece il commissario tecnico lo ha difeso, ben sapendo di doverlo fare dalle tantissime critiche.

Odi et amo

Mbappé doveva essere la superstar della Francia e del Paris Saint Germain degli anni venti. In realtà il capitano (ex?) dei galletti ha trascinato la nazionale a vincere il Mondiale 2018 contro la Croazia, ma poi non ha raggiunto le aspettative che giustamente tutti avevano. Così alla lunga, da leader, è diventato sopportato da una parte dei tifosi transalpini. Probabilmente anche dei calciatori, soprattutto considerando che il PSG - pieno di francesi - ha vinto due Champions consecutive proprio dal suo addio.

È una dicotomia da studiare. Perché è evidente che forse non vorrà essere Presidente, ma almeno vincere il Pallone d'Oro per una volta nella sua carriera è un obiettivo. E dopo la vittoria di Harry Kane forse qualcosa si è incrinato, mentre Zinedine Zidane non ha un rapporto come quello di Deschamps.