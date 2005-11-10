Brentford, Kayode: "Grandissimo inizio, ma non ci aspettiamo nulla. Pensiamo gara per gara"
Simone Lorini
Nel corso di una intervista concessa a Sky Sport, il difensore italiano del Brentford Michael \ parla così dell'inizio di stagione superlativo della squadra di Andrews: "Penso sia un grandissimo inizio, ho lavorato tantissimo ad inizio stagione per arrivare a questo livello e sono felice di quello che stiamo facendo. Non ci aspettiamo nulla, pensiamo partita dopo partita. Contro il Liverpool è una gara che si prepara facilmente, dovremo dare il massimo contro una squadra fortissima".
Questa la classifica di Premier:
Classifica
Manchester City 18
Arsenal 15
Brighton 13
Brentford 10
Chelsea 10
Everton 10
Leeds 9
Liverpool 9
Hull City 9
Ipswich 9
Newcastle 8
Crystal Palace 7
Manchester United 6
Coventry 6
Nottingham Forest 5
Aston Villa 5
Sunderland 4
Bournemouth 3
Tottenham 3
Fulham 2