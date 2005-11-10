Brentford, Kayode: "Grandissimo inizio, ma non ci aspettiamo nulla. Pensiamo gara per gara"

Nel corso di una intervista concessa a Sky Sport, il difensore italiano del Brentford Michael \ parla così dell'inizio di stagione superlativo della squadra di Andrews: "Penso sia un grandissimo inizio, ho lavorato tantissimo ad inizio stagione per arrivare a questo livello e sono felice di quello che stiamo facendo. Non ci aspettiamo nulla, pensiamo partita dopo partita. Contro il Liverpool è una gara che si prepara facilmente, dovremo dare il massimo contro una squadra fortissima".

Questa la classifica di Premier:

Classifica

Manchester City 18

Arsenal 15

Brighton 13

Brentford 10

Chelsea 10

Everton 10

Leeds 9

Liverpool 9

Hull City 9

Ipswich 9

Newcastle 8

Crystal Palace 7

Manchester United 6

Coventry 6

Nottingham Forest 5

Aston Villa 5

Sunderland 4

Bournemouth 3

Tottenham 3

Fulham 2