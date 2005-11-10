Italia, Mancini sulla maxi sosta: "Con 4 partite non è il format ideale, sono veramente tante"

All'indomani della vittoria ottenuta contro la Turchia in Nations League (per 3-1 grazie ai gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito) il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky da Rimini, dove sarà assegnato il "Premio Gianluca Vialli 2026". Fra le sue parole, anche una riflessione sulla sosta per le nazionali mai così lunga in precedenza.

Prima sosta così lunga: com'è stata?

"Stare coi ragazzi è stato più che positivo, 4 partite sono veramente tante e non credo sia il format ideale".

Verranno chiamati giocatori dall'Under 21 di Baldini?

"Complimenti all'Under 21 che ha fatto un risultato ottimo. Sicuramente ci son tanti ragazzi bravi che arriveranno in nazionale".

Lei e Conte, poi Guardiola, Pirlo e ancora lei. Com'è stato quel periodo in cui si è scelto il CT?

"Sono felice di essere qua, quello che è stato non conta più".

Leggi qui tutte le dichiarazioni del ct dell'Italia, Roberto Mancini, all'indomani del 3-1 alla Turchia in Nations League.