Italia, Mancini: "Siamo stati bravi a riprendere la partita, bilancio più che positivo"

L'Italia supera la Turchia con il punteggio di 3-1 nella quarta giornata del girone di Nations League. Al termine del match, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di RAI Sport per commentare la prestazione della squadra e tracciare un bilancio di questo miniciclo di gare.

Commissario tecnico, era una vittoria importantissima ed è arrivata con una prestazione in crescendo, nonostante fosse la quarta partita disputata in appena 11 giorni.

"È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara."

I tanti avvicendamenti nell'undici iniziale hanno inciso sul ritmo di gioco?

"Era inevitabile con tanti cambi perdere qualcosa in termini di fluidità e di automatismi. Era l'unica cosa certa: sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel gioco, era un aspetto del tutto normale e ampiamente previsto."

Le sostituzioni effettuate a inizio ripresa sono state decisive per ridare slancio alla manovra. Erano necessarie?

"Sì, due giocatori erano già ammoniti e l'arbitro mi sembrava intenzionato ad ammonirli di nuovo, quindi li ho tolti per quel motivo."

L'impiego di Romano come mezzala, posizione in cui ha anche partecipato alla rete di Esposito, è un'idea tattica da sviluppare per il futuro?

"Sì, Romano può giocare benissimo anche da mezzala. Ha solo bisogno di disputare questo tipo di partite per continuare a migliorare."

Questo miniciclo si chiude al secondo posto nel girone grazie al sorpasso sul Belgio. Si aprono ottime prospettive in vista di novembre: il bilancio finale è positivo?

"Direi che è un bilancio più che positivo. Ma noi dobbiamo continuare su questa strada: adesso le cose stanno così, poi vedremo le partite di novembre, che probabilmente andremo a giocarci in Belgio."