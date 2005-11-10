Italia, Scamacca: "Felice per il gol, ma conta il risultato, era importante vincere"

L'Italia supera la Turchia con il punteggio di 3-1 nella quarta giornata del girone di Nations League. Ai microfoni di RAI Sport è intervenuto il centravanti azzurro Gianluca Scamacca per commentare la vittoria e la prestazione personale.

Gianluca, hai ritrovato il gol in Nazionale dopo tre anni dalla rete a Wembley: è una grande iniezione di fiducia per te?

"Sì, sono felicissimo, ma più che per il gol sono felice per il risultato, perché era importantissimo vincere."

Era inevitabile trovare qualche difficoltà oggi: c'era stanchezza e sono stati fatti molti cambi. Ci sono state comunque tante cose positive, anche nella tua prestazione.

"Sì, sapevamo che non sarebbe stato facile perché la Turchia è una squadra tosta, che gioca in modo molto aggressivo, ma noi abbiamo fatto un'ottima gara."

C'è molta concorrenza lì davanti: che cosa può fare Gianluca Scamacca per convincere il CT che c'è spazio anche per lui?

"Basta aiutare la squadra e la Nazionale."