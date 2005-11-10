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Turchia, Montella: "Le critiche illogiche fanno male e non le accetto. Ho il cuore pulito"

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Leonardo Nevischi
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Leonardo Nevischi
Oggi alle 21:25Serie A
04.10.2026 21:25Serie A
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Il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella presenta la quarta sfida della fase a gironi della Uefa Nations League in programma domani a Bologna
FotoTUTTOmercatoWEB

Alla vigilia della gara valevole per la quarta giornata di Uefa Nations League tra Italia e Turchia, in programma allo stadio Renato Dall'Ara lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45, è intervenuto il commissario tecnico turco Vincenzo Montella. L’allenatore italiano ha parlato così ai microfoni della sala stampa dello stadio Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.40 - L'inizio della conferenza stampa, inizialmente previsto per le 18.30, è stato posticipato alle 20.15 a causa del ritardo del volo sul quale viaggiava la Nazionale turca.

21.04 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Montella.

In Nations League non sta ottenendo i risultati sperati, questo secondo lei denota i limiti di questa Nazionale?
"Vogliamo vincere, competere e confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite ce la siamo giocata ed il risultato è stato in equilibrio per alcuni tratti, tranne nella sfida con l'Italia. Siamo motivati, curiosi di confrontarci e desiderosi di fare risultati perché giocarsela alla pari non è sufficiente".

Che tipo di Turchia si vedrà senza Guler?
"Mancherà Guler, così come Calhanoglu e Yildiz. Per noi sono tutti giocatori importanti come lo sono nei loro rispettivi club. Tuttavia questo è un modo per vedere all'opera nuovi giocatori e valutarli. Sono fiducioso che saremo competittivi nonostante le assenze e cercheremo di portare a casa una vittoria".

Sembra che ora sia il nemico pubblico numero uno, mentre prima del Mondiale era idolatrato da tutti. Cosa ne pensa?
"Le dinamiche del calcio le conosco, ci sono abituato e le accetto. Quello che non riesco ad accettare sono le critiche illogiche. Quelle che reputo costruttive invece le apprezzo. Nella prima volta della nostra storia ci stiamo confrontando in Nations League A e sono stato l'unico allenatore a portare la Turchia a questo traguardo. Ci piacerebbe fare partite competitive come contro la Francia o come nel secondo tempo contro l'Italia, ma stiamo facendo fatica a segnare. Con il Belgio siamo arrivati 42 volte nell'area avversaria e mi sono chiesto cosa potessi fare di più io. Mi feriscono le critiche: pochi giorni fa mi è stato chiesto se conoscessi un attaccante che ha segnato quasi 100 gol in Serie C turca, poi ho scoperto che aveva 32 anni. Fosse stato un giocatore futuribile lo avrei preso in considerazione, ma queste critiche illogiche mi fanno male".

Secondo lei queste difficoltà possono essere figlie del Mondiale e dello schock dell'eliminazione?
"Può starci che l'ambiente sia deluso per l'uscita anticipata dal Mondiale. Ci siamo arrivati con i nostri giocatori di spicco non al massimo, senza voler sminuire gli altri. Questa può essere una lettura, ma nel calcio ci sono sempre nuove opportunità e nuovi obiettivi e dovremmo prendere quell'eliminazione come uno spunto per crescere".

Ha sentito Kenan Yildiz? Domani sarà allo stadio a seguirvi?
"L'ho sentito prima e dopo l'intervento, ma negli ultimi giorni non ci siamo sentiti".

Come ha trovato Celik dopo il trasferimento a Torino?
"Negli ultimi due anni è cresciuto moltissimo e fisicamente è diventato molto resistente. Sta migliorando ulteriormente con Spalletti e l'ho trovato bene".

Come sta vivendo questa vigilia nell'eventualità che quella di domani potrebbe essere la sua ultima partita sulla panchina della Turchia?
"La sto vivendo con motivazione. Sono determinato e sono un professionista che dà sempre tutto sé stesso con volontà, passione e cuore pulito. Questo è il mio stato d'animo e sono fiducisio, sebbene conosca benissimo le dinamiche del calcio. Non voglio pensare al peggio".

21.25 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Montella.

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