Francia-Turchia, le formazioni ufficiali: si rivede Mbappé, Diouf dall'inizio in difesa

Ultima giornata del Gruppo 1 della Lega A di Nations League, con Francia-Turchia tra le due partite in programma. Transalpini a quota 10 come l'Italia e bisognosi di un successo per blindare il primo posto, sperando in un passo falso degli azzurri contro il Belgio.

Nell'undici transalpino c'è il tanto atteso ritorno di Mbappé, in avanti insieme a Olise e Barcola. Tanti 'italiani' in campo: oltre ai classici Maignan e Rabiot, anche Diouf in difesa sulla sinistra. Sul fronte turco, Calhanoglu in regia e Celik come quinto di destra. Di seguito le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Francia-Turchia

Francia (4-3-3): Maignan; Kumbedi, Jacquet, Konaté, Diouf; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Barcola. Ct: Zidane

Turchia (5-3-2): Ozer; Celik, Demiral, Bardakci, Topçu, Elmali; Yuksek, Calhanoglu, Uzun; Guler, Gul. Ct: Yalçin