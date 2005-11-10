Italia U21 all'Europeo, il ct Baldini commosso: "Ragazzi straordinari. Le stelle sempre dalla nostra parte"

Un Silvio Baldini visibilmente commosso quello che ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 6-2 contro la Polonia Under 21 che è valsa la qualificazione all'Europeo di categoria per la nostra Nazionale allenata dal ct toscano: "Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95' contro l'Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Lo stadio pieno ha inciso tanto questa sera. Cosa ne pensa?

"Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c'è la magia. Così è stato".

Questi ragazzi le vogliono veramente bene.

"Lo sappiamo tutti (il ct non trattiene l'emozione ndr)".

A chi dedica questa vittoria?

"Ai miei giocatori".