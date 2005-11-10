Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 novembre
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Dimitri Conti
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autore Dimitri Conti
11.11.2026 04:30Altre Notizie
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© foto di José María Díaz Acosta
Ci sono partite da poter seguire anche oggi, mercoledì 11 novembre 2026.
In attesa che la sosta nazionali entri nel vivo, c'è ancora la Champions League femminile che vedrà scendere in campo in prima serata la Juventus. Ci sono però già primi assaggi di nazionale, con le due partite di qualificazione agli Europei di categoria cui sono attese le selezioni italiane Under 19 e Under 17.
Champions League Femminile - Fase Campionato
18:45 - Leuven D vs Koge D
21:00 - Juventus D vs Lyon D
Qualificazione Europei U19
15:30 - Italia U19 vs Romania U19
Qualificazione Europei U17
09:00 - Lussemburgo U17 vs Italia U17
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