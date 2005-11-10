«Contro il Como dubito che la Juve possa piazzare il colpo. In questo momento, la squadra di Spalletti non ha il potenziale tecnico e di gioco della squadra di Fabregas. Non vedo la Juve in grado di piazzare il colpo».

Como-Juventus è il big match della 13ª giornata di Serie A. Durante Maracanà, nel discutere della partita, l’ex portiere Simone Braglia è stato piuttosto netto sulla Juventus che oggi vede molto indietro rispetto ai lariani.

In campionato le due squadre sono divise da cinque punti, un distacco che non è certo incolmabile. Le prestazioni in campo, però, raccontano una realtà molto diversa da quella suggerita dalla classifica.

Il Como, terzo in Champions e vicino al quarto posto in campionato, ha molte certezze sul piano del gioco e della qualità. La squadra di Fabregas esprime un calcio completo, nel quale i suoi interpreti riescono a coniugare un atteggiamento offensivo con solidità e concretezza quando serve. La capacità del tecnico spagnolo di cambiare l’abito tattico della squadra è il frutto di un grande lavoro sul campo. Cesc ha costruito una forte identità e una profonda connessione i giocatori.

Tutto quello che oggi manca alla Juventus, impegnata, con grande fatica, a dare un senso alla propria stagione.

L’Europa League, con il secondo posto, rappresenta uno spiraglio di luce in un’annata che, finora, ha regalato pochi sorrisi. La Juve deve credere in questa competizione fino alla fine. In campionato, invece, ci sono più ombre che luci.

Gli infortuni e la mancanza di un centravanti vero hanno reso tutto più complicato. Spalletti ha faticato a dare un’identità alla squadra che al momento riesce a esprimere soltanto a tratti. Ma contro il Como questa Juventus è chiamata a dare una risposta. Serve un colpo forte, una prestazione tosta, senza troppi fronzoli. Una prova da Juventus.

Braglia ha ragione quando dice che oggi il Como ha più certezze. Ma chi indossa la maglia bianconera deve dare una risposta importante. E questa potrebbe essere la partita giusta per andare oltre le difficoltà, ritrovare fiducia e rilanciare le proprie ambizioni.

Con una partita di lotta, più che di governo, la Juventus potrebbe fare il colpaccio e rientrare nelle zone alte della classifica. Servono nove punti prima della sfida con la Roma e il treno parte da Como.

Per Spalletti e i suoi, questa sa tanto di ultima chiamata.

