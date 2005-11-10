Lazio, i convocati di Gattuso per il Torino: ci sono Noslin e Zaccagni, out in quattro
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 18:23Serie A
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27.11.2026 18:23Serie A
Diramata la lista dei convocati della Lazio per la sfida contro il Torino: restano fuori Sutalo, Marusic, Tavares e Taylor.
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Il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, ha ufficializzato i convocati per la sfida di domani contro il Torino. Non figurano nell’elenco Sutalo, Marusic, Tavares e Taylor, mentre saranno regolarmente a disposizione Noslin e Zaccagni. Di seguito tutti i calciatori biancocelesti su cui mister Gattuso potrà fare affidamento nel tredicesimo turno di Serie A.
I convocati della Lazio per il Torino
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti.
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella.
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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