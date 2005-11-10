Dopo la vittoria sull'Omonia in Europa League, Luciano Spalletti è tornato a parlare, a Sky Sport, della possibilità di acquistare una nuova prima punta nel mercato invernale: "Ognuno ha le sue qualità e magari gli manca altro (in riferimento a Jeff Ekhator, ndr), il mio lavoro non è andare a lamentarsi ma trovare la soluzione con quello che si ha. La prima mossa devo farla io, per sfruttare le caratteristiche che abbiamo a disposizione".

Il tecnico della Juventus ha poi parlato della rete dello stesso Ekhator: "Ha fatto una buona partita, però nel primo tempo è stato servito troppo poco. Gliel'abbiamo portata troppe volte lì, poi gli avversari fanno compattezza dentro l'area di rigore e per la punta diventa più difficile. Lui è stato bravo e gli si devono fare i complimenti".