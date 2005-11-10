Le partite di oggi: il programma di martedì 17 novembre
Giacomo Iacobellis
Tanti appuntamenti dedicati alle nazionali, in questo martedì 17 novembre. Riflettori puntati sulle qualificazioni alla Coppa d'Africa, con sfide interessanti come Tanzania-Nigeria, Malawi-Egitto, Togo-Algeria e Niger-Marocco. Spazio anche alla UEFA Nations League, con Danimarca-Norvegia e Galles-Portogallo tra le partite più attese. Grande attenzione inoltre agli Europei Under 21 e al programma delle amichevoli internazionali, con la Seleção di Carlo Ancelotti impegnata contro Singapore.
Qualificazioni Coppa d'Africa
14:00 Burundi-Zambia
14:00 Etiopia-Mozambico
14:00 Lesotho-Gabon
14:00 Malawi-Egitto
14:00 Sud Sudan-Angola
14:00 Tanzania-Nigeria
17:00 Gambia-Costa d'Avorio
17:00 Guinea-Bissau-Madagascar
17:00 Kenya-Sudafrica
17:00 Libia-Tunisia
17:00 Sierra Leone-Repubblica Democratica del Congo
17:00 Togo-Algeria
20:00 Botswana-Uganda
20:00 Congo-Comore
20:00 Liberia-Capo Verde
20:00 Mauritania-Burkina Faso
20:00 Ruanda-Mali
21:00 Niger-Marocco
UEFA Nations League – League A
20:45 Danimarca-Norvegia
20:45 Galles-Portogallo
UEFA Nations League – League B
20:45 Bosnia-Erzegovina-Romania
20:45 Irlanda-Kosovo
20:45 Israele-Austria
20:45 Polonia-Svezia
20:45 Ucraina-Georgia
20:45 Ungheria-Irlanda del Nord
Europei Under 21 – Qualificazioni
17:00 Repubblica Ceca U21-Turchia U21
18:30 Olanda U21-Danimarca U21
18:45 Irlanda U21-Finlandia U21
Amichevoli internazionali
06:30 Tahiti-Isole Cook
07:00 Yemen-Malesia
07:30 Tagikistan U19-Vietnam U19
11:00 Corea del Sud U21-Messico U23
11:00 Singapore-Brasile
12:00 Svezia U18-Olanda U18
13:00 Cina-Bahrain
13:00 Kirghizistan-Vietnam
13:35 Cina U19-Corea del Sud U19
14:00 Emirati Arabi Uniti U23-Giordania U23
14:00 Georgia U18-Kazakistan U18
14:00 Iraq U23-Libano U23
14:00 Libano-Palestina
14:00 Portogallo U18-Stati Uniti U18
14:00 Ucraina U21-Stati Uniti U23
14:10 Giappone-Paraguay
15:00 Qatar-Corea del Sud
15:00 Turchia U18-Germania U18
15:10 Emirati Arabi Uniti-Siria
16:30 Arabia Saudita-Uzbekistan
17:00 Costa Rica U17-Stati Uniti U17
17:00 Egitto U21-Giappone U21
17:00 Giordania-Australia
17:00 Russia-Venezuela
17:15 Iraq-Iran
17:30 Kuwait-Honduras
18:00 Arabia Saudita U23-Kuwait U23
18:00 Croazia U21-Germania U21
18:00 Polonia U21-Serbia U21
18:00 Svizzera U17-Repubblica Ceca U17
18:00 Stati Uniti U20-Paraguay U20
18:30 Portogallo U21-Norvegia U21
19:00 Albania U21-Spagna U21