Il Real Madrid ha messo le mani su Latif Issman: nato il 1° novembre 2006, è un centrocampista ghanese di 20 anni attualmente in forza all’UD Logroñés (Primera Federación). Cresciuto tra SD Logroñés e UD Logroñés, ha debuttato in prima squadra nel 2025 e ha conquistato un ruolo da titolare, contribuendo anche ai playoff di promozione. Nella stagione 2026/27 è tra i giocatori più utilizzati, con oltre dieci presenze e un assist. Il Real Madrid ha chiuso l’accordo per il suo trasferimento: si unirà al Castilla nell’estate 2027, al termine del contratto con i riojani, diventando il primo colpo bianco per la campagna 2027/28. Il club madrileno lo considera un profilo con prospettiva concreta per la prima squadra.

Caratteristiche tecniche

Il mediano fa valere la sua prestazione fisica in ogni occasione, ed è intenso e aggressivo in fase di recupero palla. Si distingue per capacità di interrompere le azioni avversarie, far avanzare la manovra e verticalizzare, offrendo equilibrio e dinamismo. Non è un giocatore eccessivamente tecnico con la palla tra i piedi, ma risulta efficace e pragmatico. Il passaggio a Valdebebas rappresenta un salto di qualità importante per la sua crescita.

Nome: Latif Issman

Data di nascita: 1 novembre 2006

Nazionalità: ghanese

Ruolo: mediano

Squadra: Logrones

Assomiglia a: Michael Kojo Essien

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