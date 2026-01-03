Juventus, chi è il rigorista? Spalletti: "David, Locatelli e Yildiz sanno batterli"

Chi è il rigorista della Juventus? La domanda sorge spontanea dopo la gara che i bianconeri hanno gettato al vento contro il Lecce per un errore dagli undici metri da parte di Jonatthan David. Nel corso della conferenza stampa post-partita (leggi qui tutte le sue parole) il tecnico Luciano Spalletti ha risposto a questa domanda spiegando che, al di là delle scelte a tavolino, in campo i giocatori possono fare scelte differenti.

Queste le sue parole: "Chi è il rigorista? È sempre lo stesso discorso. Quelli che non lo battono potevano sbagliarlo lo stesso. David è un rigorista perchè sa batterli, Locatelli può batterli e anche Yildiz. Poi esiste anche l'emozione perchè batterlo è una responsabilità importante e secondo me l'ha tirato anche bene. Poi se i giocatori hanno concesso a lui di tirare i rigori lo scoprirò domani, ma non vado contro a questa scelta perchè David è un rigorista. Non colpevolizzo questa scelta. Noi dobbiamo fare gol prima perchè nei primi 5' minuti siamo andati lì 4 volte.

Il rigore è un episodio, il gol sotto porta è un altro. Abbiamo messo 10/15 palloni dietro l’area piccola… Doveva andare in questa maniera qui. Primi 5 minuti in panchina ci si guardava: David da un metro e mezzo ha preso la gamba del portiere… Son tutti dettagli. Kenan già due volte prende il palo interno e la palla attraversa lo specchio. È da dover accettare, andare avanti, sperando che non si ripercuota nella testa dei giocatori questa non vittoria qui. C’è dietro una grande pressione, una grande emotività, stasera c’era un’atmosfera bellissima. Si erano guadagnati di poter fare una partita così, se l’erano meritata. Io sto con loro, gli dico le stesse cose dette a fine partita e fine primo tempo, analizzando le scelte fatte e i comportamenti avuto. E qualche capriccio che qualche volta vogliamo averlo, facendo scelte che non passano dal visibile e poi si incasina la situazione. Abbiamo giocato una grande partita, non da mettere in prigione chi ha fatto battere il rigore o chi l’ha battuto".