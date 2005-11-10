Cristiano Ronaldo debutta nel mondo delle serie tv: nasce "Day 1s", il suo 1° progetto

Cristiano Ronaldo guarda già oltre il campo. Dopo aver annunciato la conclusione della sua carriera internazionale con il Portogallo, il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha aperto un nuovo capitolo della sua vita professionale, questa volta nel mondo dell’intrattenimento. La stella portoghese ha infatti annunciato l’inizio delle riprese della sua prima serie televisiva, intitolata Day 1s.

Una serie sul mondo degli agenti sportivi

"Una nuova avventura emozionante! La produzione della mia prima serie televisiva, Day 1s, è appena iniziata. Presto arriveranno altre informazioni", ha scritto Ronaldo sui propri canali social presentando il progetto. La storia sarà ambientata nel mondo degli agenti sportivi britannici, un ambiente che il cinque volte Pallone d’Oro conosce bene dopo oltre vent’anni vissuti ai massimi livelli del calcio internazionale. Le riprese sono già partite a Londra e sono curate da UR•Marv Studios, società legata alla galassia imprenditoriale del portoghese. Al momento, però, non sono stati comunicati né la data di uscita né la piattaforma che distribuirà la serie.

Nel cast anche Henry e Damian Lewis

Per il suo debutto televisivo Ronaldo potrà contare su un cast di rilievo. Il ruolo principale sarà affidato all’attore britannico Damian Lewis, che interpreterà Stanley Dalton, un procuratore sportivo al centro della trama. Tra gli altri protagonisti ci sarà anche Thierry Henry, oltre al rapper britannico Dave, presente già nel primo episodio. Lo stesso Ronaldo comparirà nella serie, anche se non è ancora stato chiarito quale sarà il suo ruolo. Un nuovo passo nella strategia di diversificazione del portoghese, sempre più coinvolto in progetti e investimenti lontani dal calcio giocato.