Juventus, Oboavwoduo: "Sono nella squadra più grande d'Italia. Trasferirmi non è stato facile"

Justin Oboavwoduo, che ha recentemente esordito con la Prima Squadra in Serie A, parla della scelta di vestire la maglia della Juventus: "Ovviamente la Juventus è la squadra più grande d'Italia e ha una grandissima storia. Quando mi ha chiamato ed era seriamente interessata a portarmi qui, non è stata una decisione difficile da prendere, specialmente per come mi vedeva integrato nel sistema e per quello che avrebbe potuto essere il piano per me se mi fossi impegnato e avessi giocato bene. C'era un senso di gioia e orgoglio enorme per me e per tutta la mia famiglia".

Le difficoltà del trasferimento

"La lingua è stata una delle sfide più grandi perché non parlavo l'italiano. In più era la prima volta che mi allontanavo dalla mia famiglia: vivere da solo, fare le cose per conto mio, dover comprare tutti i generi alimentari per la prima volta o comprare una televisione... Le cose semplici della vita che non fai finché non vai a vivere da solo. La distanza da casa e dalla famiglia a Manchester è stata la difficoltà maggiore".