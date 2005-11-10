Juventus-Omonia 2-1 al 45': prima segnano i ciprioti, i bianconeri si svegliano nel finale
Simone Lorini
La Juventus chiude in vantaggio la prima frazione della gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia, dopo un inizio molto difficoltoso e mezz'ora di preoccupante abulia. La gara si sblocca a sorpresa in favore dei ciprioti a causa di una grave disattenzione di Neto: il portiere brasiliano sbaglia completamente il tempo dell'uscita, regalando a Lubomir Satka la palla del vantaggio da depositare comodamente a porta vuota per l'1-0 ospite. L'Omonia sfiora persino il raddoppio poco dopo, quando Tanase — servito da Duverne al termine di una triangolazione con Maric — spaventa i bianconeri spedendo la sfera fuori di poco.
Lo stadio si arrabbia, il gol di Cambiaso cambia l'inerzia della gara
Sotto i primi accenni di contestazione dello stadio, che chiede a gran voce una scossa dopo trenta minuti di grande abulia, arriva la rabbiosa reazione della Juventus. A suonare la carica è Andrea Cambiaso: il laterale si accentra e dai 35 metri lascia partire una meravigliosa conclusione di sinistro, piede debole, che va a spegnersi direttamente all'incrocio dei pali, dove Kaminski non può arrivare.
L'inerzia del match cambia radicalmente e dopo appena cinque minuti si completa la rimonta bianconera: Gatti riconquista palla davanti al cerchio di centrocampo e verticalizza per Conceicao, il quale sfrutta una trappola del fuorigioco attuata malissimo dalla difesa dell'Omonia per servire Ekhator. Il bomber dell'Under 21 azzurra non perdona e con un preciso destro a incrociare firma la rete del 2-1, ribaltando una sfida fino a quel momento poco spettacolare.