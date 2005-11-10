L'Atalanta prima crea poi si scioglie: a Banja Luka il Borac è in vantaggio 2-0 all'intervallo
Andrea Piras
Si è chiusa la prima frazione di gara a Banja Luka con il Borac avanti 2-0 sull'Atalanta. Dopo 120 secondi è la squadra di Sarri che, dopo un possesso palla prolungato, libera Raspadori al tiro ma il pallone viene respinto da Jurkas che si distende sulla sua sinistra. La risposta bosniaca arriva con un cross dalla sinistra di Sijaric per Juricic ma il centravanti non arriva sul pallone grazie al lavoro difensivo di Bernasconi che devia in corner. All’ottavo bel cambio di gioco di Scamacca che trova Zalewski. L’esterno pesca l’inserimento di Ederson ma Jurkas salva tutto in uscita.
La Dea non concretizza
Gioca bene la Dea che però non concretizza: recupero di Rowe a centrocampo che serve Scamacca. Il centravanti apre poi per Raspadori ma il diagonale del 18 nerazzurro termina sul fondo. Ancora Atalanta pericolosa con Pasalic questa volta che calcia in diagonale ma il pallone esce di un soffio sul fondo. La squadra di Maurizio Sarri crea ma non concretizza: accade anche al 19’ con Ederson che recupera palla, guadagna il fondo e crossa verso Scamacca ma il centravanti non riesce ad arrivare sul suggerimento del compagno.
Buio Atalanta
Da quel momento però scende il sipario con il Borac che trova due gol con due discese di Vukovic sulla sinistra: il primo suggerimento è per Juricic che si gira con troppa facilità su Kolasinac e il secondo per Deket che trafigge con la punta del piede Sportiello.