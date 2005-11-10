La Juventus vuole altri tre punti per fare un passo quasi decisivo verso la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League. Dopo 3 vittorie ed un pareggio nelle prime quattro, all'Allianz Stadium arriva l'Omonia Nicosia e la banda di Luciano Spalletti proverà a strappare altri tre punti. Per farlo il tecnico toscano potrà contare anche su Kerim Alajbegovic, regolarmente in gruppo dopo il problema accusato col Venezia. Ancora out invece Kalulu e Nico Gonzalez. Turno di riposo per Vicario, in porta ci sarà Neto mentre davanti chance per Ekhator supportato da Conceiçao, McKennie e Boga.

Le parole di Spalletti

"Un grido disperato m’è sembrato più il vostro. Si parla sempre della punta. Volete che vi faccia un percorso indietro? Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Se doveva restare oppure no? Quante volte? Anche dopo che è andato via, ma perché non s’è tenuto? Io devo rispondere. Voi mi mettete davanti quella figura lì, che è una caratteristica. Non è una richiesta di un giocatore. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo Muani in quella posizione perché ho bisogno di avere Kolo in quella posizione lì. Avete tirato dentro Woltemade in questo discorso qui".

Le parole di Neto

"Una soddisfazione tanto grande e tanto entusiasmo per essere in campo un'altra volta. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra e lottare per grandi obiettivi. Che difficoltà vedi in questa squadra? Nel calcio e nella vita ci sono dei cicli. Questo è un ciclo diverso però vedo un ambiente molto sano con tutti i giocatori che vogliono raggiungere gli obiettivi. Secondo me possiamo cogliere di bei risultati".