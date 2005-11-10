Kakà nella Hall of Fame del Milan. E a San Siro elogia Pulisic: "Il coro di Sheva anche per lui"

“È molto difficile dire a parole le emozioni che sento qui a San Siro con i tifosi milanisti. È una giornata speciale per me”. Momento di grande emozione e nostalgia, poco prima del fischio di inizio a San Siro per il derby tra Milan e Inter. La leggenda rossonera Ricardo Kakà è stato infatti premiato al centro del campo dal club milanista con l'ingresso ufficiale nella Hall of Fame rossonera.

Ricardo Kakà ha ricevuto la standing ovation di tutto lo stadio, prima di andare sotto la Curva Sud per prendersi l'applauso del suo pubblico. "Al Milan manca un po’ di brio dei brasiliani? “Mi piace vedere i brasiliani nei top club - ha sottolineato lo stesso Kakà a Dazn -, mi piacerebbe rivederli al Milan. Luka Modric mi piace tantissimo comunque, è mio amico. Poi c’è Pulisic e penso che questa canzone (il coro dei tifosi per Shevchenko, ndr) - “Non è brasiliano però…” - serva anche per lui”.