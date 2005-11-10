Kayode fa scintille con l'Italia e le big di Premier prendono appunti: Liverpool in prima fila

Il terzino destro del Brentford Michael Kayode si conferma uno dei difensori più seguiti e ambiti del calciomercato europeo, grazie a prestazioni di altissimo livello e alla sua definitiva consacrazione nella nazionale maggiore italiana. Il laterale si è recentemente reso protagonista con gol e minuti importanti in azzurro, trovando una dimensione ideale in Nations League. Un exploit che ha ulteriormente innalzato le sue quotazioni internazionali.

Premier League e Serie A pronte a bussare alla porta del Brentford

CaughtOffside rivela che il Liverpool ha inserito Kayode in cima alla propria lista dei desideri per rinforzare le rotazioni sulla corsia destra, mentre Arsenal, Tottenham e Newcastle United continuano a monitorarlo per aggiungere dinamismo e fisicità ai rispettivi reparti arretrati. Al contempo, in Serie A, la Juventus e altri club di vertice seguono con grande attenzione la sua crescita — forti anche dei suoi trascorsi nei settori giovanili di bianconeri e Fiorentina — con la speranza di riportarlo presto nel campionato italiano.

Il club ha già blindato il laterale con un contratto di cinque anni

Al momento non sono state presentate offerte ufficiali al Brentford e non sono ancora iniziati contatti diretti, con la situazione che permane in una fase di monitoraggio in vista della sessione invernale di riparazione. Il tecnico dei Bees Keith Andrews e la dirigenza del club considerano Kayode un titolare imprescindibile e non hanno alcuna intenzione di privarsene a stagione in corso; d'altronde, già nello scorso luglio il Brentford ha premiato la sua affidabilità blindandolo con un nuovo contratto quinquennale con scadenza fissata a giugno 2032, ponendosi così in una posizione di assoluta forza in sede di trattativa.