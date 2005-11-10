Kolo Muani riprende il Cagliari, poi sbatte su Caprile: la Juventus non va oltre l'1-1

Il Cagliari segna nel primo tempo con Maldini, la Juventus risponde nella ripresa con Kolo Muani. All’Unipol Domus la partita finisce con il punteggio di 1-1.

Maldini nel primo tempo

Spalletti conferma Kolo Muani in attacco, Pisacane sorprende con Massolin, al debutto in Serie A. Per tutto il primo tempo la Juventus si prende il pallino del possesso palla ma non sembra granché incisiva. I vari Gonzalez e Conceicao ci provano dalla lunga distanza, senza arrivare mai dalle parti di Caprile. I rossoblù, invece, sono tremendamente concreti e al primo pallone buono colpiscono. Con chi, se non il solito Daniel Maldini? Il figlio d’arte, al quarto centro in questo campionato (li ha fatti tutti di fila) al 20’ fa 1-0 ed è anche il risultato con cui finisce un primo tempo in cui la Signora è confusa anche nella reazione. E Spalletti si innervosisce con Mina all’intervallo.

Kolo Muani nella ripresa

Di rientro dagli spogliatoi, ci sono due volti nuovi nella Juve, quelli di Alajbegovic e Zhegrova. Inizialmente è il secondo a dare i segnali di risveglio agli altri, ma è dai piedi del primo che arriveranno finalmente i pericoli più concreti per i bianconeri. Dopo la mossa di Spalletti di buttare dentro Woltemade assieme a Kolo Muani, è proprio il francese a sfruttare un assist al bacio del giovane bosniaco per fare l’1-1 di testa, sbloccandosi finalmente in zona gol. Subito dopo potrebbe fare il bis, ma sbatte sulla traversa. Il finale vede la Juve ancora in pressione offensiva, ma troppo disordinata per far male. Finisce 1-1, con Spalletti e Pisacane espulsi a partita finita da Marcenaro, per proteste.