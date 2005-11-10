Kvernadze protagonista del Frosinone anche nel minutaggio. Grillitsch ancora non si è visto

Tante idee, fondi limitati e la voglia di dare fiducia al gruppo che si è conquistato con merito la Serie A. Il Frosinone è partito da queste basi fin dalla sessione di mercato estivo, con mister Alvini che ha impiegato poco tempo nel far amalgamare tutto il gruppo anche se in questo straordinario avvio di stagione i protagonisti sono stati ancora quelli del gruppo storico.

Dietro il sempre presente Palmisani c'è Kvernadze

Come spesso capita, è il portiere titolare il giocatore con più minuti di campo. 540 quelli giocati da Lorenzo Palmisani senza considerare i recuperi, sempre titolare e mai sostituito. Poco meno per l'altro grande protagonista di queste prime settimane di campionato, ovvero Giorgi Kvernadze con 527 minuti. Sopra i 500 minuti anche Calvani, Raimondo e Calò, mentre come detto alcuni dei nuovi devono ancora incidere secondo le attese: fra questi Florian Grillitsch, fermo a 53 minuti giocati, così come il difensore Fayed arrivato dal Fenerbahce e con soli 28 minuti di gioco.

I 10 più impiegati del Frosinone

1. Lorenzo Palmisani - 540 minuti

2. Giorgi Kvernadze - 527 minuti

3. Gabriele Calvani - 524 minuti

4. Antonio Raimondo - 509 minuti

5. Giacomo Calò - 506 minuti

6. Anthony Oyono - 473 minuti

7. Gabriele Bracaglia - 443 minuti

8. Patrizio Masini - 424 minuti

9. Romano Schmid - 421 minuti

10. Ilario Monterisi - 357 minuti