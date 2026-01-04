La Juventus cerca un centravanti già a gennaio? Ecco cosa offre il mercato

Problema centravanti. All'indomani della sfida pareggiata 1-1 contro il Lecce, in casa Juventus emerge con maggior forza il problema del centravanti. Il rigore calciato con troppa sufficienza da David, l'errore in pieno recupero di Openda ripropongono il problema di un reparto avanzato che segna poco. Troppo poco specialmente da quando Dusan Vlahovic s'è infortunato lasciando così il peso del reparto avanzato sulle spalle di chi è arrivato la scorsa estate. Di chi in questi mesi sta facendo di tutto per non convincere. Un solo gol in campionato per il centravanti canadese nel match d'esordio dello scorso 24 agosto contro il Parma, una sola rete per il belga in Serie A il 20 dicembre contro la Roma. Sedici presenze per il primo, quattordici per il secondo. Cinque gol complessivi per due calciatori contando anche le coppe, un bottino decisamente troppo magro se giochi nella Juventus.

E allora il centravanti potrebbe diventare una priorità, anche se fino a questo momento la Juventus ha cercato soprattutto negli altri reparti. Ma chi c'è oggi sul mercato? Alla voce numero 9 non andando oltre i confini della Serie A ben poco. Il Napoli ha messo sul mercato Lorenzo Lucca, un'operazione da 35 milioni di euro. Un'operazione molto complicata anche perché il Napoli difficilmente vorrà cedere il suo centravanti a una diretta concorrente. Ci sono in uscita Edin Dzeko dalla Fiorentina e, perché no, uno tra Dallinga e Immobile dal Bologna. C'è Krstovic che può lasciare Bergamo, anche perché nonostante i 25 milioni spesi in estate è oggi riserva di Gianluca Scamacca (lui è incedibile...)

Allargando lo sguardo al resto d'Europa occhio soprattutto a chi è in scadenza, come Mauro Icardi del Galatasaray. Zirkzee può lasciare il Manchester United nella seconda metà di gennaio, ma è già stato prenotato da quella Roma che è avanti anche per Giacomo Raspadori. Quest'ultimo non è un 9 nel senso più puro del termine, ma attaccante che Spalletti conosce benissimo.

Proprio nella rosa di Simeone gioca poi quel Sorloth per cui è già stato effettuato un sondaggio: difficile, quasi impossibile. Ma è il segnale che in casa bianconera anche per questo ruolo qualcosa si muove...