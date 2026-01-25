Roma-Milan, le formazioni ufficiali: Saelemaekers c'è, al posto di Hermoso gioca Ghilardi

Alle ore 20:45 c'è un altro appuntamento da non perdere all'interno del programma della 22^ giornata della Serie A 2025/26, la sfida dello stadio Olimpico tra la Roma padrona di casa e il Milan di Allegri.

Sono state rese note le scelte di formazione dei due allenatori e si può dire che né Gasperini né Allegri sorprendono rispetto alle indiscrezioni della vigilia. Partendo dai giallorossi, è Ghilardi il prescelto per sostituire Hermoso al centro della difesa giallorossa, con Malen che torna a guidare l'attacco dopo aver saltato il giro in Europa League. Alle sue spalle il tandem tutto argentino con Dybala e Soule. In casa rossonera, recuperato solo per la panchina Pulisic e, come preventivato, sono Leao e Nkunku a comporre la coppia d'attacco rossonera dal primo minuto. C'è Saelemaekers, che parte dal 1' a destra, mentre sulla corsia opposta del centrocampo agisce Bartesaghi.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Milan.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ghilardi, N'Dicka; Celik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Dybala; Malen.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Pellegrini, El Aynaoui, Ferguson, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Lulli, Robinio Vaz.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Loftus-Cheek, Fullkrug, Pulisic, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.