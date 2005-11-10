Lautaro Martinez saluta Messi: "Sei stato, sei e sarai il migliore di tutti i tempi, grazie di tutto"

Lautaro Martinez, compagno d'attacco e di Nazionale di Lionel Messi, ha salutato la Pulga con un messaggio social dopo l'addio alla Nazionale del 10: "Una notte che non avremmo mai voluto veder arrivare, è arrivata e ce la siamo goduta al massimo come tutti quei momenti che abbiamo vissuto insieme a te.

Sei stato, sei e sarai il migliore di tutti i tempi.

Grazie di tutto Leo. #AD10S 🇦🇷".