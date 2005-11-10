Lautaro Martinez saluta Messi: "Sei stato, sei e sarai il migliore di tutti i tempi, grazie di tutto"
autore
Simone Lorini
Simone Lorini
ieri alle 21:30Serie A
autore Simone Lorini
07.10.2026 21:30Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lautaro Martinez, compagno d'attacco e di Nazionale di Lionel Messi, ha salutato la Pulga con un messaggio social dopo l'addio alla Nazionale del 10: "Una notte che non avremmo mai voluto veder arrivare, è arrivata e ce la siamo goduta al massimo come tutti quei momenti che abbiamo vissuto insieme a te.
Sei stato, sei e sarai il migliore di tutti i tempi.
Grazie di tutto Leo. #AD10S 🇦🇷".
Altre notizie Serie A
Oggi
00:23 Serie A
Lobotka: "4 gare in 17 giorni, adesso altre 9 col Napoli. Stipendi alti? Ma lo stress è tuo"
00:07 Serie AFocus TMW
Focus TMWScarpette al chiodo FC, i giocatori che si sono ritirati nel 2026: lasciano Pedro e Borini
00:04 Serie A
Napoli, il consigliere Simeone: "200 milioni per il Maradona. Ma non era un 'mezzocesso'?"
00:02 Serie A
Inter, Chivu: "La Champions è un'incognita. Martinez? Si prende le sue responsabilità"
Ieri
23:59 Serie ATMW
TMWLazio, Gattuso: "Nessuna rivincita. Senza piangere, senza guardarsi indietro. Si guarda avanti"