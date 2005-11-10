Il Venezia fa visita alla Juventus: alle 12.30 la sfida allo Juventus Stadium. La squadra di Davide Nicola ha perso Mazzocchi, Basic e Correia, ma arriva a Torino con il giusto morale e la speranza di fare uno sgambetto a Spalletti. Il tecnico arancioneroverde punterà ancora una volta su Akor Adams in attacco: attenzione al suo fianco, con Lauberbach che potrebbe scalzare Yeboah per riproporre la doppia punta fisica, mossa che ha messo in difficoltà l'Inter.

Akor Adams ci riprova

Akor Adams è stato il grande colpo estivo del Venezia, che fino a qui non ha ancora convinto. Pagato 16 milioni più bonus - acquisto più caro della storia del club - ha destato dubbi per il tipo di rendimento che ha avuto in diverse gare, al di là dei numeri sottoporta. Fino a qui due gol in campionato in 11 presenze, più due in Coppa Italia.

Il nigeriano però ha mostrato una qualità su tutte: anche quando è stato fischiato dai suoi stessi tifosi stanchi dell'ennesimo stop sbagliato, non è mai sembrato farsi scalfire a livello di convinzione e fiducia nei propri mezzi. Si ripensi a Venezia-Napoli: brusio dagli spalti, Nicola che riprende i tifosi incitandoli a supportarlo, poi gol decisivo con un guizzo e un pizzico di fortuna per la deviazione di Rrahmani. Successe qualcosa di simile contro la Fiorentina, anche se in quel caso la sfida è stata poi persa 2-4.

Come si presenta il Venezia

Probabile che a Torino si vedrà la Juventus comandare il gioco, con il Venezia pronto a ripartire. Torna Busio dal primo minuto in mediana con Kike Perez e Sohm. Uomini contati sugli esterni, ma Hainaut e Haps hanno mostrato di saper essere importanti negli ultimi 30 metri con inserimenti e cross. In difesa Nicola ha ritrovato solidità con Halhal, Moreno e Juan Jesus.