Sassuolo-Genoa, i convocati di De Rossi: Frendrup recupera dal problema alla caviglia
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Andrea Piras
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Oggi alle 10:35Serie A
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22.11.2026 10:35Serie A
Il centrocampista danese era ai box per un problema alla caviglia ma alla fine è stato inserito nella lista dei convocati per la gara di oggi
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Alla fine Morten Frendrup recupera. La giornata di ieri è stata decisiva per il centrocampista del Genoa che è stato inserito nella lista dei convocati di De Rossi per la sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo.
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz.
Difensori: Drameh, Ehizibue, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez.
Centrocampisti: Amorim, Baldanzi, Ellertsson, Frendrup, Messias, Sow, Traoré, Wiafe.
Attaccanti: Colombo, El Shaarawy, Meichtry, Osmajic, Venturino, Vitinha.
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