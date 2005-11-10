L'Arabia Saudita continua ad attirare grandi nomi, ma non tutti sembrano destinati a restare a lungo. Tra campioni che sognano il ritorno nel calcio europeo e giovani che vogliono misurarsi ai massimi livelli, la Serie A osserva con attenzione un gruppo di profili che potrebbero trasformarsi in occasioni di mercato tra gennaio e la prossima estate.

Dai big in Arabia ai giovani da seguire

In prima fila c'è Joao Felix, oggi all'Al-Nassr, che non ha nascosto il desiderio di tornare presto in Europa. In Italia ha già vestito la maglia del Milan e potrebbe diventare un'occasione per chi è in cerca di fantasia e colpi di classe. Anche Mateo Retegui, protagonista con l'Al-Qadsiah, resta un nome spendibile per le big italiane, con la Juventus che aveva già effettuato un sondaggio in estate. Un ritorno che gioverebbe all'ex Atalanta anche in ottica nazionale. Da monitorare anche Yannick Carrasco, altro profilo di grande esperienza in Saudi Pro League, mentre Darwin Nunez rappresenta una suggestione di altissimo livello per chi cerca un centravanti di peso, seppur ormai sia uscito dai radar dei grandi bomber. Occhi puntati anche su Richard Rios, centrocampista colombiano tra i più apprezzati del panorama sudamericano: fu vicinissimo alla Roma.

Turchia altra terra promessa

Non arrivano dall'Arabia, invece, Dorgeles Nene e Semih Kılıçsoy due giovani che continuano ad avere estimatori in Italia (e l'attaccante del Besiktas si è già fatto apprezzare a Cagliari nella scorsa stagione). Tra occasioni concrete e semplici sogni, sono tutti nomi destinati ad animare il mercato in vista della prossima finestra.

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