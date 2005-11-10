Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lazio-Lecce:

Come arriva la Lazio

La sosta per le nazionali lascia qualche dubbio per Gennaro Gattuso, che dovrà rinunciare già a quattro infortunati che sono Zaccagni, Tavares, Sutalo e Marusic. In vista del Lecce Gattuso dovrà fare i conti con un Frattesi affaticato e un Provstgaard non al 100% dopo gli impegni con la Nazionale. Per questo motivo ci saranno delle novità specialmente in difesa, con il solo Floriani Mussolini confermato rispetto alla formazione titolare di Napoli di due settimane fa. Davanti a Mandas infatti il quartetto difensivo sarà completato dalla coppia centrale ex Union Berlino con Doekhi e Diogo Leite, mentre Pedraza agirà al posto di Tavares. A centrocampo sicuro di una maglia Kenneth Taylor, mentre saranno valutati Belahyane e Frattesi rientrati dalla nazionale. L’italiano è il più a rischio, se non dovesse farcela pronto Dele-Bashiru al suo posto. In attacco nessun dubbio con Isaksen e Noslin ai lati di Pinamonti.(da Roma, Lorenzo Beccarisi)

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dalla trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, dopo aver approfittato della sosta per recuperare pedine importanti. Tornerà fra i convocati Berisha e va verso il recupero Monteiro, mentre saranno assenti gli infortunati Ilic e Pierotti. Mister Di Francesco dovrebbe tornare al tradizionale 4-3-3, con Falcone in porta e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. A centrocampo rientro da titolare per Coulibaly, completeranno il reparto Ngom e Maleh. In avanti, N’Dri e Fatah agiranno sulle fasce, con Geubbels che si candida per una maglia dal primo minuto. (da Lecce, Pierpaolo Verri)