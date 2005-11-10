Lazio, la scelta di Frattesi: ritrova casa e si prende anche la nazionale

Era entrato a settembre con i due gol segnati in due partite ad agosto contro Bologna e Genoa, Davide Frattesi ha chiuso il mese allo stesso modo. Il gol realizzato dal centrocampista della Lazio nella vittoria azzurra contro la Turchia ha messo la ciliegina sulla torta al termine di un'estate che ha ridato centralità a Frattesi. Dopo mesi difficili all'Inter il centrocampista classe 1999 aveva bisogno di due cose: voleva sentirsi importante e possibilmente farlo a casa. Quale miglior occasione della Lazio, anche se la situazione in quel di Formello era piuttosto complicata. Un mercato che prima del suo arrivo stentava a decollare, la contestazione dei tifosi e decisamente poco entusiasmo. L'approccio è stato traumatico, la sconfitta in Coppa Italia contro il Mantova ha fatto pensare al peggio all'ambiente biancoceleste.

Lazio, la svolta grazie a Frattesi: decisivo anche in nazionale

Sembrava l'inizio di una stagione nefasta per la Lazio, poi però è arrivato il fattore Frattesi. Gol vittoria contro Bologna e Genoa, rete del momentaneo pareggio che ha dato il via alla rimonta di Udine e biancocelesti che dopo cinque giornate condividono il primo posto in classifica con Inter e Roma. Il tutto grazie a intensità, ritmo e coraggio, caratteristiche che incarnano perfettamente ciò che porta sul campo Davide Frattesi. Centrale nel progetto e nel gioco di Gattuso, decisivo anche per la nuova nazionale di Roberto Mancini. Dopo uno spezzone a partita ormai già persa contro il Belgio, il centrocampista laziale ha giocato da titolare in Turchia e ha fatto quello che sta facendo da un mese e mezzo a questa parte. Inserimento in area di rigore, raccolta la respinta corta di Bayindir e quarta rete stagionale. Questa sera contro la Francia potrebbe lasciare spazio al rientrante Barella, ma Frattesi è pronto a fare la differenza anche per l'Italia come la sta facendo per la Lazio.