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Da Ausilio e Ludi fino a De Siervo, Simonelli e Rocchi: le voci dal Social Football Summit

Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
11.11.2026 00:38I fatti del giorno
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Molti protagonisti del calcio italiano hanno raccontato le loro verità: spiccano le parole di Ausilio, che ha raccontato l'addio all'Inter.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di martedì è stata la prima giornata del Social Football Summit a Torino e molti personaggi del mondo del calcio hanno raccontato le loro verità, compresi retroscena ancora sconosciuti. Vi riportiamo di seguito le principali dichiarazioni dei protagonisti, raccolte dai nostri inviati sul posto: da Ludi, direttore sportivo del Como, ad Ausilio, ex ds dell'Inter, senza dimenticare Rocchi, De Siervo e Simonelli.

Tutte le parole

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como: "Se parliamo di sostenibilità, serve uno sguardo d’insieme e che tutte le strategie siano coerenti. Noi siamo partiti da un’idea banale e rivoluzionaria, che è definire identità tecnica da trasmettere ai giocatori. Così non si parla più di giocatore forte, ma di giocatore funzionale. Abbiamo strutturato area scouting innovativa, così arriviamo prima rispetto agli altri sul mercato. Abbiamo costruito mix tra giovani ed esperti, la gioventù e dove i soldi spesi diventano investiti. Inoltre, un’operazione di mercato non può non dipendere dal contesto. Non siamo ancora perfetti, ma stiamo creando valore per raggiungere risultati immediati".

Piero Ausilio, ex direttore sportivo dell'Inter: "Quando si arriva a una fine, magari ci sono più ragioni e motivazioni. L’importante, ripeto, è che arrivasse al momento giusto: non avrei mai accettato di andare via, pensando all’anno prima, dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. In questi anni ci sono state varie situazioni che avrei potuto valutare, ma non l’ho mai fatto: prima volevo riportare l’Inter dove meritava di essere. Doveva arrivare il momento giusto, è arrivato: ci saranno altre possibilità. Con Marotta non ho più avuto occasione di parlare, però probabilmente è molto impegnato. Altri club? Qualche opportunità c'è sempre stata e non è mancata nemmeno quest'anno. Io però ho sempre dato la priorità all'Inter: quando mi avvicinavo alla scadenza del contratto, a un anno dalla scadenza, e quando ho capito che non c'era la possibilità di pianificare, ho pensato solo a fare una squadra forte, la più forte degli ultimi anni. È la più completa: non vuol dire che avrà la certezza di vincere. Fabregas? Chivu sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro. È poco mediatico, ma io ero a Londra per un altro motivo, per un giocatore. Fabregas, quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter. Da lì è nato un rapporto, che poi anche negli anni di Inzaghi è continuato con pranzi o caffè. L’ho sempre trovato una persona molto curiosa, a Londra non è successo niente di diverso: Chivu sapeva di essere stato scelto come allenatore".

Gianluca Rocchi, ex designatore per la Serie A e la Serie B: "L'inchiesta mi ha travolto, per assurdo oggi sto forse peggio perché sei mesi ti permettono di capire tante cose ma anche di vedere ciò che hai lasciato. È una ferita che non si rimarginerà mai. La ferita fa più male ogni giorno che passa. Con l'AIA non ho alcun problema, anzi io ringrazierò sempre l’AIA e la federazione. Da un punto di vista mediatico l'aggressione è stata feroce. Dal garantismo non può nascere una condanna. Questo non riguarda solo me: colpisce molte persone nel quotidiano. Open VAR? Per gli arbitri è stato molto faticoso, un giornalista ha scritto che l'Italia non ha meritato Open VAR e ha ragione: i ragazzi si sono sentiti messi sotto accusa anche per un sospiro fatto male".

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A: "Il calcio italiano è in una buona posizione grazie a De Siervo e alla sua squadra, abbiamo fatto grandi progressi. Abbiamo presenze negli stadi, nonostante siano arretrati, come negli anni Novanta. Presenze medie superiori ai 30mila spettatori per partita. È un prodotto che migliora televisivamente e allo stadio. Ci sono partite più maschie, con falli fischiati solo quando evidenti, e si è alzato di 5 minuti di media il tempo effettivo, con partite più gradevoli. Ci sono tanti aspetti da migliorare: gli stadi sono un pallino da portare avanti. Ho partecipato alla presentazione del nuovo San Siro, oggi si legge che ci sono intoppi di natura ambientale. Gli stadi sono una delle leve principali, dobbiamo recuperare competitività".

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A: "Non ci nascondiamo dietro a un dito: al Pallone d’Oro, tra i 30 finalisti, c'era un solo giocatore di Serie A. Siamo in una fase delicata. Eravamo in cima al mondo 20 anni fa e abbiamo perso quel grande momento storico perché probabilmente eravamo troppo concentrati a guardare nel nostro recinto. Abbiamo perso la sfida della globalizzazione negli anni 2000: quando ci siamo svegliati sudati, era finito tutto e non avevamo più quell'attitudine, mentre altri campionati avevano attratto nuovi investimenti. Non era vero che l'Italia non avesse talenti pronti. In tre mesi abbiamo cambiato completamente la narrazione attraverso il senso di responsabilità e il coraggio. Abbiamo analizzato in modo severo ciò che non andava e spiegato quanto fosse importante l'intensità. Da lì si è innescato un meccanismo virtuoso, per il quale le squadre si sono ringiovanite anche a livello di allenatori. Abbiamo ragazzi più giovani, siamo secondi in Europa per numero di gol segnati dai giovani Under 21 e ultimi nella categoria degli Over 35, dove eravamo primi fino a cinque anni fa. Questo è avvenuto perché la base di talento c'è. Prima i giocatori italiani forti erano tutti qui, ora vanno anche all'estero: il talento c'è e speriamo tutti che giovedì possa essere confermato dai risultati in campo. Abbiamo 3,11 gol a partita, un dato che non raggiungevamo da dieci anni. Abbiamo registrato soltanto due 0-0 in 110 partite: stiamo raccontando un campionato diverso, con tante squadre che possono vincerlo. È un campionato incerto, cosa che all'estero succede raramente. È un percorso lungo e complicato, ma siamo sulla strada giusta".

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