Inter-Genoa 4-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (13' st Stones); Diouf, Barella (13' st Zielinski), Sucic, Jones, Dimarco (37' st Luis Henrique); Thuram (37' st Lavelli), Lautaro (13' st P. Esposito). A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Spence. All.: Chivu
Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Traoré (12' st Frendrup), Mitaj (21' st Venturino); Messias (12' st Vitinha), Ellertsson (38' st Havel); Osmajic (21' st Meichtry). A disposizione: Sommariva, Stolz, Amorim, Drameh, Sabelli, Puczka, Doucouré, El Shaarawy, Sow. All.: De Rossi
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 29' Lautaro (I), 40', 9' st Thuram (I), 48' pt Sucic (I)
Ammoniti: Barella (I), Carlos Augusto (I), Marcandalli (G)