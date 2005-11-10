Lecce in campo in vista del Bologna: Berisha, Scott e Stulic hanno svolto lavoro individuale

Il lavoro del Lecce in vista del match di domenica con il Bologna è proseguito oggi pomeriggio con una seduta di allenamento. Al Centro Sportivo di Martignano i giallorossi sono stati impegnati in attivazione tecnica, esercitazione tecnico tattica e partita a tema. Fofana, Monteiro, N’Dri, Ngom, Penev e Tiago Gabriel sono rientrati dagli impegni con le rispettive Nazionali, ancora assente Gaspar.

Lavoro personalizzato per Berisha, Scott e Štulić. La preparazione, come riporta il sito ufficiale dei salentini, proseguirà domani mattina a Martignano.