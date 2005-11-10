Il Liverpool atteso al seguito di Smit. E con la chance di vedere le stelle di Fabregas

La stella di Kees Smit è senza dubbio una delle più attese nel calciomercato internazionale nelle prossime sessioni. Il centrocampista offensivo del Feyenoord sarà uno dei grandi osservati speciali oggi nella gara tra la formazione di Rotterdam e il Como di Cesc Fabregas. La società che maggiormente pare interessata ai servigi dell'olandese in ottica futura è il Liverpool, che da tempo al De Kuip è presente per seguire lo sviluppo del giocatore e dovrebbe osservare con attenzione anche la gara Champions contro i lariani.

La shortlist Reds per il futuro

Non solo Smit e il Feyenoord, dunque. Perché per la società allenata da Andoni Iraola ci sarà anche la possibilità di vedere il percorso della formazione di Cesc Fabregas. In terra inglese spiegano che il Liverpool in vista dell'estate stia seguendo con attenzione un playmaker di centrocampo bravo in entrambe le fasi, un terzino destro (ieri vi abbiamo anticipato il forte interesse per Pierre Kalulu della Juventus) e un trequartista per aumentare i nomi in rotazione per l'ex tecnico del Bournemouth.

Gli osservati in casa Como

Per questo c'è da immaginare che il Liverpool (e le altre) del Como guarderanno con attenzione i nomi a centrocampo, Maximo Perrone e Lucas da Cunha magari, e Martin Baturina e Nico Paz sulla trequarti. La potenza di fuoco della società del Merseyside sul mercato è nota, il Liverpool investirà ancora, a gennaio e in estate. E chissà che dalla gara di oggi non arrivino spunti interessanti...