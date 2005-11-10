Lontani a segno in U19, en plein Britschgi nella Svizzera: la sosta nazionali del Parma

Il Parma si giocava assieme al Monza la palma di squadra più 'risparmiata' dalla lunga sosta delle nazionali che si è conclusa nelle scorse ore, visto che entrambe le squadre contavano 6 assenti in queste settimane. I gialloblù hanno avuto un minutaggio maggiore rispetto ai biancorossi, tirando le somme, ma il nuovo allenatore Gilardino può godersi il rientro di protagonisti non troppo affaticati.

Due svizzeri e Lontani a segno in U19

C'è chi per esempio è stato convocato ma non è neanche partito per il ritiro, vedi il giovane sloveno Drobnic che - fresco d'esordio tra i pro, lanciato da Cuesta - si è dovuto operare allo scafoide. L'altro tenuto a riposo è stato Daffara, che neanche con l'Under 21 (dove fa il dodicesimo alle spalle di Palmisani) ha avuto modo di togliere lo 'zero' alla voce minuti giocati in stagione. Scesi in campo invece i due svizzeri Britschgi e Sierro, con il primo che ha giocato tutte e quattro le partite della nazionale elvetica, solo l'ultima però da titolare. Ha tenuto acceso il motore anche Lontani, protagonista anche con un gol della vittoria dell'Under 19 azzurra contro i pari età della Francia. Appena tre minuti di subentro invece, in conclusione, per Keita nel centrocampo del Belgio.

Il minutaggio in nazionale del Parma

Sascha Britschgi (Svizzera) - 179 minuti

Simone Lontani (Italia U19) - 123 minuti

Vincent Sierro (Svizzera) - 65 minuti

Mandela Keita (Belgio) - 3 minuti

Giovanni Daffara (Italia U21) - 0 minuti

Dominik Drobnic (Slovenia U21) - 0 minuti