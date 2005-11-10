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Malagò: "Su Bianchedi ho sbagliato il timing. Stadi Euro 2032? Spero il più tardi possibile"

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 10:38Serie A
12.10.2026 10:38Serie A
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Giovanni Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, partendo dai risultati delle Nazionali maschili e femminili: “Sono state fatte cose molto importanti. La Nazionale maggiore non ha iniziato bene con il Belgio, ma dalla seconda parte di quella gara ne abbiamo giocate tre facendo vedere qualcosa di inaspettato o sorprendente. L’Under 21 si è qualificata agli Europei, ora l’obiettivo è andare a fare un risultato da podio, perché credo ci siano le condizioni, e poi qualificarci alle Olimpiadi 2028. Ci sono dei talenti, anche pronti in tempi brevi per la Nazionale maggiore: c’è un travaso che è quello che volevamo, che ho chiesto, che sta facendo Claudio Ranieri con il supporto di Gianfranco Zola. Domani sarò poi a Firenze per il ritorno delle ragazze: andare ai Mondiali sarebbe tanta roba”.

Malagò candidato unico per le prossime elezioni o si aspetta sorprese?
“Anzitutto, io ho accelerato il più possibile per evitare che questi tempi commissariali si allunghino. Ricordo che il calcio è l’unico sport, tra tutte le federazioni, che ha una regola molto precisa, che è stata poi l’oggetto del contendere: tu puoi candidarti solo se hai una componente che ti accrediti. Sono l’ultimo a cui chiedere di altre candidature, andrebbe chiesto ai presidenti delle componenti”.

Viglione prenderà il posto di Brunelli come segretario generale?
“Io sono partito subito dopo il commissariamento, all’alba, per Berlino, per il forum UEFA in cui sono stati affrontati tanti argomenti, compreso Euro 2032. Non sono più tornato in ufficio: sicuramente qualcosa si dovrà fare, perché la delibera è molto circostanziata. Trovo sbagliato sostenere una tesi, ma delle cose vanno fatte”.

L’obiettivo è anche aiutare i giovani arbitri?
“È una domanda che avrei voluto ricevere, ma scomoda. Il problema c’è, ed è stato anche sottolineato dal nuovo presidente Massini, a cui faccio i complimenti perché ha vinto una competizione elettorale al fotofinish. È stata una dimostrazione quasi imbarazzante di democrazia, fermo restando che l’altro lato della medaglia è che il mondo dell’AIA è profondamente spaccato. Questo tema dei giovani è pesante. Peraltro, con l’occasione voglio ricordare che già ci sono stati degli episodi purtroppo particolarmente tristi, non edificanti, di aggressioni fisiche a giovani arbitri: non è un incentivo per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera. C’è un problema di budget: io sono arrivato di fatto a fine giugno con il budget del 2026 già impostato, non straordinario. Sto arrampicandomi da tutte le parti, cercando di trovare coperture e fondi”.

La soluzione al caso commissariamento è giusta ma grottesca. Le resta addosso un danno da tutta la vicenda?
“È innegabile, sarebbe poco serio ignorare tutto questo. Poi ci sta, soprattutto per le persone che sono meno addentro agli aspetti tecnici: oggettivamente è complicata da raccontare e da spiegare. D’altronde, chi ha, nel senso buono della parola, provocato il problema ha chiaramente raccontato che io non c’entravo assolutamente nulla. Di conseguenza, qualsiasi tipo di provvedimento, che doveva passare da un voto dato da dirigenti sportivi e non da un giudice, sarebbe stato discutibile. So, per averlo vissuto dall’altra parte, che la FIGC ha questo triste record di commissariamenti. Questo è un caso completamente diverso, tra 50 anni verrà studiato all’Università: sono il primo a dire che non è una bella cosa. Però una cosa mi sento di dirla: non è vero che il calcio non sta attraversando un bel momento. Ci sono dei dati: il campionato di Serie A, per quanto all’inizio, è interessante e divertente. Sulla carta le squadre italiane possono fare più che mai bene, perché abbiamo, secondo me, molto per arrivare in fondo a tutte le competizioni. La Nazionale, nel giro di pochi mesi, ha riacquistato fiducia ed entusiasmo: lo vedo anche dalle persone. Le aziende e gli sponsor sono tornati a investire. Gli stadi sono pieni non solo in Serie A, ma anche in B e C. Ci sono dati impressionanti sull’audience dell’Italia. Siamo all’inizio, per carità, però oggi le nostre azioni sono salite”.

Come combattere la violenza sui campi di periferia?
“C’è un tema culturale. A chi propone il DASPO per i genitori dico che non sono tifosi diversi dagli altri. Salvo rarissime eccezioni, questi episodi sono appannaggio totale del calcio: bisogna cercare, con la formazione, la comunicazione, gli ambasciatori e un lavoro molto persuasivo, anche in termini di storytelling, di raccontare un modo diverso di vivere il calcio rispetto ad atteggiamenti che esistono quasi solo da noi”.

In questa attesa verso le elezioni del 14 dicembre, non sarebbe il caso di mettersi a tavolino per cercare di concretizzare qualche riforma? Per esempio il ritorno a 18 squadre in A?
“Ci ho pensato, certo. Non parlo della questione delle 18 squadre, ma in generale di alcuni temi fondamentali, per esempio la questione degli agenti. Io avevo inizialmente previsto un consiglio federale il 21 ottobre: ho mandato una letterina a tutte le persone che ne fanno parte, dicendo di vederci lo stesso, in via informale, dato che adesso è decaduto, per raccontarci le cose che ci dobbiamo raccontare. Cerchiamo di fare qualcosa e, se possibile, di farlo tutti quanti insieme, perché vorrei ci fosse unità di intenti e di visione, che spesso ha caratterizzato in modo un po’ ingessante il mondo del calcio”.

C’è una mossa che non rifarebbe?
“Nella mia vita, tantissime. Nel mondo del calcio, parlo con franchezza della questione di Diana Bianchedi: sono convinto che sia la persona che più di tutte può rappresentare quel ponte di valori tra il mondo del calcio e gli altri, sia nello sport sia nell’imprenditoria. Ho sbagliato il timing: quando ho chiesto, chiamando tutte le persone interessate, eravamo nel mese di agosto, quando non era ancora partito il campionato ed era appena finito il Mondiale. Questa cosa, anche dal mondo dei media, è stata interpretata come una provocazione e, secondo me, non era giusto. Ho imparato che, nella vita, anche decisioni che hanno logica sono influenzate dall’aspetto temporale: è fondamentale”.

Lo sport ha bisogno della politica. Ma la politica forse ha bisogno dello sport tanto da varcare la linea di confine…
“Definire moniti quelli di CIO e UEFA è un parolone. È chiaro che sottolineano la Carta Olimpica ed evidenziano quello che, in termini organizzativi, di responsabilità e valutazioni, spetta allo sport. Penso a Euro 2032: abbiamo in lizza una serie di città e di stadi, è logico che ci siano cose che rientrano esclusivamente nell’ambito calcistico. Poi è normale che chi fa politica eserciti il proprio ruolo: lì sta all’intelligenza delle persone dare supporto, senza andare oltre”.

Quando la cinquina di stadi?
“Spero il più tardi possibile, così andiamo avanti con tutti i progetti”.

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