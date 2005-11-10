Juventus-Omonia, le formazioni ufficiali: occasioni per Ekhator e Neto dal 1', torna Conceicao
Simone Lorini
Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Omonia, sfida delle 21 di Europa League: Spalletti schiera la sua squadra con 3-4-2-1 e tra i pali c'è Neto. La linea difensiva vede impiegati Gatti, Lucumì e Kelly, con l'inglese preferito a Bremer nel ballottaggio della vigilia. A centrocampo agisce Cambiaso a destra, affiancato al centro da Sarr e Douglas Luiz, con Cabal confermato a sinistra. Sulla trequarti si rivedono dal primo minuto Conceicao e Boga, mentre il punto di riferimento in attacco è Ekhator, alla sua prima opportunità da titolare.
JUVENTUS (3-4-2-1): Neto, Gatti, Lucumì, Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz, Sarr, Cabal; Conceicao, Boga; Ekhator.
A disp.: Pinsoglio, Vicario, Celik, Bremer, Koopmeiners, Kolo Muani, Alajbegovic, Woltemade, McKennie, Durmisi, Turco, Merola.
All. Spalletti
OMONIA (4-2-3-1): Kaminski, Duverne, Coulibaly, Satka, Nego; Maric, Andreou; Tanase, Tankovic, Montnor; Kakoullis.
A disp.: Fabiano, Micail, Ewandro, Brouwers, Simic, Balkovec, Neophytou, Konstantinidis, Christoforou, Diony.
All. Berg