Mancini: "Vergara ha le qualità per essere l'ala destra della Nazionale per i prossimi anni"
Alessio Del Lungo
Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Rai 2 prima del match contro la Turchia, commentando così il format che prevede una sosta più lunga e 4 partite ravvicinate di Nations League: "A me sembra abbastanza faticoso, soprattutto per i giocatori, si può fare meglio".
Qual è l'errore da non commettere contro la Turchia?
"Oggi non dovremo pensare che sia una partita semplice perché non lo sarà. La Turchia è piena di giocatori bravi".
Vergara è quello da cui si aspetta di più in futuro?
"Spero che possa essere la nostra ala destra per i prossimi anni, ha le qualità per farlo".
Inacio gioca in Bundesliga, tanti altri in Premier. È un vantaggio?
"Penso che se i nostri, visto che qua fanno fatica a volte a giocare, se vanno all'estero e hanno possibilità crescano e anche più in fretta"
C'è il rischio che si crei un po' di instabilità se la FIGC dovesse essere commissariata?
"Speriamo che le cose si mettano a posto, sono sicuro che ci sarà stabilità".