Manna parla di mercato, l'Inter perde Thuram, la Juve recupera Conceicao: le top news delle 18

Buone notizie per Luciano Spalletti, che nella giornata di oggi può godere di un recupero importante per la Juventus, quello dell'esterno d'attacco Francisco Conceicao. Come raccolto da TMW, infatti, in data odierna il portoghese è tornato a lavorare appieno con il gruppo a disposizione del tecnico bianconero e conta quindi di essere regolarmente presente per la ripartenza dopo la sosta. L'esterno portoghese manca dai campi da gioco da quasi un mese, essendosi fatto male nella partita persa in casa contro la Lazio del 18 ottobre scorso.

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Marcus Thuram, fermato da un problema muscolare durante questa pausa per le Nazionali. L'attaccante francese ha lasciato Appiano Gentile dopo aver completato le terapie: gli esami hanno confermato un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni proseguirà il percorso di recupero allenandosi a parte, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la prossima sfida dell'Inter contro l'Atalanta. Non è l'unico giocatore alle prese con problemi fisici in questi giorni. Dopo gli stop di Thuram e Stankovic, anche Djed Spence ha svolto oggi un allenamento differenziato con l'Inghilterra. Il terzino non prenderà parte alla partita di domani contro la Croazia e proverà a recuperare in vista della sfida contro la Spagna, in programma domenica 15 novembre. A confermarlo è stato il CT inglese Thomas Tuchel in conferenza stampa. Lo riporta Sky.

La Roma ha individuato nell'attacco il reparto da rinforzare con maggiore urgenza nella prossima sessione di mercato, che prenderà il via il 28 dicembre. Gian Piero Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di ampliare le alternative offensive, mentre il direttore sportivo Tony D'Amico ha confermato: "Ci manca un esterno di gamba". L'obiettivo della società è mettere a disposizione dell'allenatore due nuovi attaccanti, mantenendo la linea già seguita in estate: calciatori giovani e ingaggi non superiori ai quattro milioni di euro annui. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, in cima alla lista dei desideri c'è Endrick, già seguito a lungo durante l'ultima sessione estiva. Il ventenne brasiliano sta trovando pochissimo spazio nel Real Madrid, con appena 141 minuti disputati tra Liga e Champions League, impreziositi da un gol e un assist. La Roma ha già avviato i contatti con il Real Madrid, incontrando alcuni dirigenti spagnoli, tra cui Roberto Carlos, alla vigilia della sfida europea tra le due squadre. Il principale ostacolo resta José Mourinho, intenzionato a trattenere il giovane attaccante. Sul brasiliano ci sono anche Milan, Sporting CP e alcuni club di Premier League. I giallorossi proveranno ad anticipare la concorrenza, mentre il budget definitivo dipenderà anche dalla decisione della UEFA, attesa tra fine novembre e inizio dicembre, sulla sanzione economica a carico del club.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista su diverse tematiche intervenendo ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole sul mercato: "Cacciamani è un prospetto interessante. È un calciatore del 2007 che ha fatto un campionato importante l'anno scorso con la Juve Stabia e sta dimostrando di avere del potenziale. In una rosa che in prospettiva va ringiovanita è un giocatore interessante. Da qui a dire che sia un calciatore del Napoli, però, ce ne passa. Ci sono lui e tanti altri giocatori che stiamo seguendo. Sicuramente è uno dei prospetti più interessanti che il panorama calcistico italiano possa offrire in questo momento. Ci sono tanti giovani ai quali bisogna provare a dare fiducia, ma dire che lo compreremo sarebbe fuorviante e prematuro”. E su Varela: "È un buon giocatore, ma noi adesso abbiamo Lucca, che è giovane e può ricoprire quella posizione. Il Napoli in questo momento è coperto. Poi vedremo, in base alle uscite, quello che succederà e faremo delle valutazioni. Sicuramente è un calciatore che sta facendo bene, con numeri importanti. Non penso che il Monza a gennaio voglia privarsi di un giocatore così, visto che lotta per la salvezza, e se lo farà sicuramente non lo regalerà. Noi in questo momento non ci siamo mossi, non abbiamo fatto assolutamente nulla. È un buon giocatore, ma il Napoli non ha fatto nessun passo”. (QUI per l'intervista completa)