Milan, Cardinale atteso al Mapei: con lui in tribuna i rossoneri non hanno mai perso

Dopo aver avuto un ruolo importante nella nascita di Skydance, la piattaforma nata dall'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, Gerry Cardinale è pronto a tornare a concentrarsi sul Milan. Il numero uno di RedBird è infatti atteso domenica al Mapei Stadium, dove i rossoneri affronteranno il Sassuolo.

La presenza di Cardinale sugli spalti è anche legata a una particolare statistica stagionale. Il Milan è infatti ancora imbattuto nelle partite in cui il proprietario di RedBird era presente allo stadio. L'unica gara in cui Cardinale non era in tribuna è coincisa con l'unica sconfitta stagionale dei rossoneri, arrivata contro il Benfica in Europa League.