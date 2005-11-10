Milan, Cardinale atteso al Mapei: con lui in tribuna i rossoneri non hanno mai perso
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 11:45Serie A
autore Daniel Uccellieri
08.10.2026 11:45Serie A
Dopo l'impegno nella nascita di Skydance, Gerry Cardinale torna a seguire il Milan dal vivo: domenica sarà al Mapei Stadium.
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Dopo aver avuto un ruolo importante nella nascita di Skydance, la piattaforma nata dall'acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount, Gerry Cardinale è pronto a tornare a concentrarsi sul Milan. Il numero uno di RedBird è infatti atteso domenica al Mapei Stadium, dove i rossoneri affronteranno il Sassuolo.
La presenza di Cardinale sugli spalti è anche legata a una particolare statistica stagionale. Il Milan è infatti ancora imbattuto nelle partite in cui il proprietario di RedBird era presente allo stadio. L'unica gara in cui Cardinale non era in tribuna è coincisa con l'unica sconfitta stagionale dei rossoneri, arrivata contro il Benfica in Europa League.
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