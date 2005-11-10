Milan, Cardinale: "In Europa cerco di spiegare che serve l'entertainment nello sport"

Il proprietario del Milan (e di RedBird), Gerry Cardinale è stato ospite del "Bloomberg Screentime 2026". Fra le dichiarazioni rilasciate all'evento il numero uno rossonero ha posto l'accento in particolare su un aspetto poco digerito in Europa - e in Italia - rispetto alla cultura americana: la convivenza fra sport ed entertainment.

Queste le parole di Cardinale sull'argomento: "La mia strategia di investimento è andare dove c’è qualcosa da “riparare” e farlo, accelerando il processo per riportarli dov’erano prima. Il calcio europeo è un’opportunità enorme. Penso che ad oggi in America tutto sia terribilmente sovra-prezzato. La sfida in Europa è che non amano particolarmente l’intrattenimento, quando si parla di sport non accettano compromessi. Quello che sto cercando di spiegare in Europa è che serve l'intrattenimento per finanziare lo sport".

Le parole di Cardinale sul Milan

Poi Cardinale ha spiegato: "Quale squadra comprerei oggi, se potessi? Sarò onesto. Magari è scontato, ma ti dico il Milan" - le sue parole riportate da MilanNews - "Milano è una delle città più importanti in Europa, con un ruolo molto importante nell’industria della moda. Il Milan è come i New York Yankees del calcio italiano, ed il calcio italiano una volta era quello che è oggi la Premier League", fa notare.