Bruno Fernandes ha commentato il pareggio tra Sporting e Manchester United, una sfida speciale per il centrocampista portoghese, cresciuto proprio nel club di Lisbona prima del trasferimento in Inghilterra. Il capitano dei Red Devils, eletto Player of the Match dall’UEFA, ha sottolineato il valore del punto conquistato in trasferta: "Volevo vincere la partita. Era molto importante per noi ottenere i tre punti per la nostra posizione in Champions League, ma era altrettanto importante non perdere. Giocare qui all’Alvalade è sempre molto difficile, per la grande atmosfera creata dai tifosi e per la qualità della squadra che affronti", ha dichiarato Fernandes.

L’intensità della ripresa

Il portoghese ha poi analizzato le scelte tattiche dello Sporting: "Il modo in cui Paulo Fonseca ha preparato la squadra contro di noi era diverso. Sapevamo che avrebbero giocato con una linea alta, una scelta che li costringeva a prendersi dei rischi, ma allo stesso tempo rendeva più complicato per noi arrivare negli ultimi metri e attaccare la profondità". Fernandes ha quindi parlato del buon avvio dello United nel secondo tempo: "Siamo rientrati molto bene in partita perché abbiamo aumentato l’intensità del pressing alto. A volte dobbiamo prenderci questo rischio, giocando uno contro uno e portando più uomini in avanti. Lo Sporting vuole costruire dal basso e quando sei molto aggressivo puoi recuperare palloni e trovarti in buone posizioni".

Pareggio giusto

Secondo il capitano dei Red Devils, alla fine il risultato rispecchia quanto visto in campo: "Nel complesso è stata una partita molto bella e il pareggio è un risultato giusto".