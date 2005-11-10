Milan, tegola Estupinan: distorsione al ginocchio per l'esterno ecuadoriano, lascia la Nazionale

Non arrivano buone notizie dall’Ecuador per Pervis Estupinan. Il terzino sinistro del Milan, che ieri non aveva lavorato con il gruppo, è stato costretto a saltare anche l’amichevole odierna contro Panama a causa di un problema al ginocchio. Il commissario tecnico Marcelo Gallardo ha comunicato in conferenza stampa che l’esterno ex Brighton ha rimediato una distorsione.

Già nelle prossime ore il rientro a Milano

Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulla gravità dell’infortunio e saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire i tempi di recupero. Di certo, però, Estupinan ha concluso in anticipo i propri impegni con la Nazionale e farà rientro al Milan, dove lo staff rossonero monitorerà attentamente le sue condizioni.

Il Milan aveva già fuori anche Saelemaekers

Una notizia tutt’altro che positiva per il Diavolo, considerando il fitto calendario che attende la squadra nelle prossime settimane. I rossoneri ripartiranno dalla sfida di campionato contro il Sassuolo, prima di affrontare una lunga alternanza tra Serie A ed Europa League. Estupinan si aggiunge così ad Alexis Saelemaekers nella lista degli indisponibili: il belga, la scorsa settimana, aveva rimediato una distorsione alla caviglia durante un allenamento.