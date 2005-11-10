Vincono Roma e Milan, ora tocca alla Lazio. Classifica e probabili formazioni della 10^ giornata
Tommaso Bonan
La vittoria del Bologna sul Monza (2-1), quella roboante della Roma sul campo dell'Udinese (5-2) e il successo del Milan nel derby con l'Inter (3-1). La 10^ giornata di Serie A ha aperto i battenti con le prime tre gare che regalano anche scenari interessanti in testa alla classifica. Così, in attesa di sviluppi da Udine sul futuro della panchina di Runjaic, ecco che il turno di campionato prosegue con il programma domenicale: fari puntati su Lazio-Cagliari, con la chance per Gattuso di staccare proprio l'Inter in testa, ma non solo. Ecco il quadro generale tra classifica e probabili formazioni.
La classifica aggiornata di Serie A
Lazio 25
Inter 25*
Roma 24*
Milan 21*
Como 20
Frosinone 17
Napoli 14
Bologna 14*
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Atalanta 11
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7*
Fiorentina 5
Parma 5
Udinese 5*
Venezia 3
*Una partita in più
Serie A, il programma della 10ª giornata
Bologna-Monza 2-1
Udinese-Roma 2-5
Milan-Inter 3-1
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
02/11/2026 Lunedì 18.30 Sassuolo-Fiorentina DAZN/SKY
02/11/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Parma DAZN
Serie A, le probabili formazioni
COMO-VENEZIA - Domenica 1 novembre, ore 12.30 (DAZN)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Lauberbach, Adams. Allenatore: Nicola.
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FROSINONE-TORINO - Domenica 1 novembre, ore 15.00 (DAZN)
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Raimondo. Allenatore: Alvini.
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Bragança, Fitz-Jim, Patterson; Vlasic; Simeone, Adams. Allenatore: Abate.
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LAZIO-CAGLIARI - Domenica 1 novembre, ore 15.00 (DAZN)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola, Adopo; Maldini, Nzola, Mendy. Allenatore: Pisacane.
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LECCE-GENOA - Domenica 1 novembre, ore 18.00 (DAZN/Sky)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; Fatah, Esteban, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Mitaj; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic. Allenatore: De Rossi.
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JUVENTUS-NAPOLI - Domenica 1 novembre, ore 20.45 (DAZN)
JUVENTUS (4-3-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Kelly; Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, R. Marín, Olivera; McTominay, De Bruyne, Anguissa; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Allegri.
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SASSUOLO-FIORENTINA - Lunedì 2 novembre, ore 18.30 (DAZN/Sky)
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matic, Adzic; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
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ATALANTA-PARMA - Lunedì 2 novembre, ore 20.45 (DAZN)
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson; De Ketelaere, Elmas, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Sarri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Ndiaye; Delprato, Fabbian, Bernabe, Keita, Valeri; Romero, Toure. Allenatore: Gilardino.