Milan, Pavlovic: "Modulo? Per me è tutto chiaro. Voglio vincere trofei"

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa, a partire dalle ore 18:30, alla vigilia di Salisburgo-Milan, sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e in programma domani alle 18:45 alla RedBull Arena di Salisburgo. Segui in diretta le dichiarazioni del difensore rossonero con il live testuale su TMW.

18:30 | Inizia la conferenza: parla Pavlovic.

Sei contento del rinnovo?

"Posso dire di essere davvero orgoglioso e felice, e ci tengo a ringraziare di cuore il mister e tutta la dirigenza. Sì, sono felice di essere qui e spero che le cose vadano sempre meglio in futuro, così da giocare molte buone partite con questa maglia".

Difesa sotto accusa...

"Beh, siamo professionisti. Anche in passato abbiamo giocato con entrambi i moduli e la cosa importante è avere indicazioni chiare su ciò che dobbiamo fare. Quando hai indicazioni chiare, non importa se si gioca a tre o a quattro. Quindi per me è tutto chiaro: sappiamo cosa dobbiamo fare domani e, se lo faremo, non avremo alcun problema".

Hai chiesto ad Amorim di giocare punta?

"Penso di dover dimostrare ancora qualcosina prima di poter fare quel ruolo. Sì, era una battuta. Non c'era nulla di serio, ma spero di tornare a segnare davvero molto presto".

Che ricordi hai di Salisburgo?

"Ho già visto molti volti familiari e sono felicissimo di essere tornato qui. Sono entusiasta e non vedo l'ora che arrivi la partita di domani. Ho vissuto due anni davvero bellissimi qui, in cui sono cresciuto molto, e sì... sarà una partita emozionante per me, e basta".

Com'è cambiato Pavlovic da quando era a Salisburgo?

"Sì, sono cambiato molto. Sono due anni che sono qui, questa è la mia terza stagione qui, e posso dire che come giocatore sono cresciuto molto. È una sensazione diversa quando giochi per un club come il Milan: c'è una pressione diversa, è un grande club, ha obiettivi differenti. Per me l'anno perfetto qui sarebbe quello in cui vinciamo trofei. È il sogno più grande che un giocatore del Milan possa avere".

Quando passi e vedi i grandi difensori del Milan, cosa pensi?

"Siamo fortunati ad avere tutte queste foto e tutta questa storia a Milanello, che può sempre ricordarci per quale club stiamo giocando. Ho sempre detto che giocare per il Milan è una grande responsabilità, ma anche un grandissimo onore. E cerco di viverla così: di migliorare ogni giorno, proprio come tutti i grandi campioni che hanno vestito la maglia del Milan".

Termina qui la conferenza.