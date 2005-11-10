Il Milan si rilancia in Europa League. Sotto di due gol in Grecia, la squadra di Ruben Amorim batte 4-2 l’Olympiacos grazie alle reti di Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira. Il classe 2006 è il primo giocatore rossonero a raggiungere la doppia cifra in stagione. Ancora in campo Juventus e Atalanta: all’intervallo i bianconeri conducono 2-1 con l’Omonia grazie alle reti di Cambiaso ed Ekhator, mentre i bergamaschi sono sotto di due gol sul campo del Borac Banja Luka.

L’Inter ha ufficializzato il rinnovo di Carlos Augusto fino al 30 giugno 2031. Il difensore brasiliano, arrivato dal Monza nell’estate del 2023, ha già conquistato due scudetti e una Coppa Italia in nerazzurro: “Lo aspettavo da tanto, spero di ripagare la fiducia”. La dirigenza interista è al lavoro anche su altri prolungamenti, a partire da quello di Alessandro Bastoni.

Accostato nelle ultime settimane a Inter, Juventus e Napoli, Gustavo Varela ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Sky Sport: “Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento”. Il centravanti portoghese ha anche spiegato perché seguisse la Juventus sui social, raccontando di aver iniziato ai tempi del trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo.

Fermato dalla polizia e successivamente rilasciato Robinio Vaz, attaccante di proprietà della Roma e in prestito all’Hull City, per una vicenda legata a un’automobile presa a noleggio. Il caso è stato archiviato, come spiegato dall’avvocato del giovane calciatore.